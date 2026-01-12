Kutyájával együtt sodorta a lavina a spanyol síelőt

Lavina sodorta el egy síelőt és a kutyáját Andorrában. A spanyol Ares Masip által rögzített felvételen jól látható a pillanat, amikor a hó megindul, és a Pic de l’Hortell oldalán folyamként viszi magával a síelőt. A 2600 méteres csúcs közelében történtekről a BBC számolt be.
A nő a kutyáját, Cimmet is magával vitte a kirándulásra, az állat is bekerül a lavinába.
Sokkolt ez a mai nap, de jó lecke volt személyes szinten
– állította Masip az Instagramon, hozzátéve, hogy jól ismeri a környéket, és biztonságosnak gondolta.
Jó észben arra, hogy a nulla kockázat egyszerűen nem létezik
– tette hozzá.
@ares_masip
08/01/2026 ⚠️💥 Avui he desencadenat una allau. Comparteixo el vídeo simplement per explicar què ha passat. És un lloc molt conegut per mi. Aquest any hi he baixat 7 o 8 vegades. I, dels últims 5 dies, avui n’era el tercer cop. El BPA marcava risc 1–2. Hi havia traçades fresques d’avui mateix. I és una pala amb una línia d’arbres. Aquest matí m’he llevat com el dia, una mica amb el cap nuvolat, bastant espesa i em feia mandra fer activitat molt llarga i complexa. Així que he anat a fer una volteta curta per cansar en Cim i tornar cap a casa. Tot plegat han sumat molts factors que m’han fet pensar que era segur. I aquí és on entra, el que es coneix com a trampa heurística (no en tenia ni idea del concepte, gràcies @lorelei_th per l’explicació!), un biaix mental que et fa simplificar la realitat i sobrevalorar la seguretat quan, objectivament, el risc hi és: lloc conegut, suposat risc baix, repetició recent, objectiu poc ambiciós… No és que les condicions fossin segures, és que semblaven segures. Però va bé recordar que el risc 0, simplement, no existeix. Avui ha quedat en un ensurt i en una bona lliçó a nivell personal. Si a algú li serveix per no abaixar la guàrdia en un lloc “de confiança”, ja estarà bé! 🫡 #andorra #avalanche #snow #pyrenees #ski