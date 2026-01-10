Megkérdezték Trumpot, hogy Putyin is úgy járhat-e, mint Maduro

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban, egy amerikai energia- és olajipari nagyvállalatok vezetőinek részvételével tartott tanácskozáson – melyet az MTI szemlézett – újságírói kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy Grönland megszerzését szeretné megállapodással elérni, majd hozzátette: „ha nem megy szépen, akkor majd megy nehezebb módon”.

Az elnök magát Dánia nagy rajongójának nevezte, viszont megjegyezte, hogy országának szüksége van arra a földterületre.

Úgy vélte, hogy amennyiben az Egyesült Államok nem szerez tulajdonjogot az északi sziget felett, akkor azt Oroszország és Kína fogja elfoglalni. Arra a kérdésre, hogy miért nem elegendő az Egyesült Államok számára a szerződésben garantált jog a katonai támaszpont működtetésére, Trump azt mondta, hogy egy ország a saját birtokát megvédi, míg egy lízingelt bérleményt nem.

Kitől fél Putyin?

Szintén kérdésre válaszolva kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fél Európától, egyedül az Egyesült Államoktól tart. Egyben azt a meggyőződését hangoztatta, hogy sikerül az orosz-ukrán háborút lezárnia, igaz, az sokkal nehezebben megy, mint előzőleg gondolta. Megkérdezték arról is, vajon lesz-e szükség hasonló lépésekre Putyinnal szemben, mint Nicolás Maduro venezuelai államfő esetében történt. Az amerikai elnök szerint erre nem fog sor kerülni.

Az elnök arról is értekezett, hogy szerinte Európa lemaradt, és megváltozott. Óvatosságra intette Európát a bevándorlással kapcsolatban, és úgy fogalmazott, hogy „bizonyos helyek többé nem felismerhetők”. Hozzátette, hogy Európának körültekintőnek kell lennie az energiapolitikát illetően is, majd bírálta a szélerőművek nagy mértékű telepítését. Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok kormánya egyetlen ilyen eszköz telepítésére sem ad engedélyt.

Új szelek fújnak Venezuelában

A dél-amerikai országban megjelenő amerikai energiavállalatok biztonsági garanciát kapnak a zavartalan működésük érdekében – erről szintén Trump beszélt pénteken, gyorsan hozzátéve azt is, hogy ez a biztonsági garancia nem jelenti amerikai katonaság állomásoztatását Venezuela területén.

A Venezuela energiaiparának, és kőolajiparának fejlesztéséről szóló tanácskozáson elmondta azt is, hogy az adminisztrációjának jó kapcsolatot sikerült kialakítania az országot jelenleg irányító vezetéssel, bölcsnek nevezte a caracasi kormányzatot, és utalt arra, hogy az Egyesült Államok ellenkező esetben egy újabb katonai csapással megsemmisítheti a helyet.

Trump egyben bejelentette, hogy a jövő héten a Fehér Házba látogat Maria Corina Machado, Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető.

Szerinte a politikus akár szerepet játszhat a Venezuela jövőjének kialakításáról szóló folyamatban. Trump egyben célnak nevezte, hogy Venezuelában visszaszorítsa a kínai és orosz befolyást, majd hozzátette, hogy lát üzleti lehetőséget a venezuelai kőolaj értékesítésében Kína számára. Az amerikai elnök kérdésre válaszolva elmondta, hogy szoros figyelemmel követi az Iránban zajló tüntetéseket, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az iráni vezetés nagy bajban van. Egyben megismételte figyelmeztetését, hogy amennyiben a hatóságok tüntetőket ölnek meg, akkor az Egyesült Államok komoly csapást hajt végre.

Venezuela és Grönland helyzetét, illetve Trump külpolitikáját Föld/osztás című új podcastunk legutóbbi adásában Kerner Zsolt és Pál Zsombor elemezte részletekbe menően, itt tudják megtekinteni az epizódot.