Machado szerint készen állnak, Trump majd átgondolja

Maria Corina Machado, a venezuelai ellenzék nemrég Nobel-békedíjat kapott vezetője közölte, hogy a csapatával készek átvenni a mandátumukat és hatalmat gyakorolni Venezuelában a demokratikus átmenet után. Arra szólította fel a katonai erőket, hogy ismerjék el Edmundo Gonzálezt, aki a 2024 közepi választásokat megnyerte, mint Venezuela legitim elnökét és a hadsereg vezetőjét.

Donald Trump egyelőre nem állt be Machado mögé, annyit mondott, majd megnézik a helyzetet, de most van Venezuelának egy alelnöke, Delcy Rodríguez. Az Egyesült Államok hivatalosan az ellenzéket tekinti legitim győztesnek a venezuelai választásokon, nem a kormányt.