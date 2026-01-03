Machado szerint készen állnak, Trump majd átgondolja

A következő élő közvetítés része Trump: Mi fogjuk irányítani az országot

admin Kerner Zsolt
2026. 01. 03. 17:11

Maria Corina Machado, a venezuelai ellenzék nemrég Nobel-békedíjat kapott vezetője közölte, hogy a csapatával készek átvenni a mandátumukat és hatalmat gyakorolni Venezuelában a demokratikus átmenet után. Arra szólította fel a katonai erőket, hogy ismerjék el Edmundo Gonzálezt, aki a 2024 közepi választásokat megnyerte, mint Venezuela legitim elnökét és a hadsereg vezetőjét.

Ole Berg-Rusten / NTB / AFP Maria Corina Machado Nobel-békedíjas a norvég parlamentben tartott 2025. december 11-i sajtótájékoztatón.

Donald Trump egyelőre nem állt be Machado mögé, annyit mondott, majd megnézik a helyzetet, de most van Venezuelának egy alelnöke, Delcy Rodríguez. Az Egyesült Államok hivatalosan az ellenzéket tekinti legitim győztesnek a venezuelai választásokon, nem a kormányt.

