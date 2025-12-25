kalifornialos angeleskarácsonyáradás
Nagyvilág

Rekordmértékű eső, áradások, földcsuszamlás, halálos áldozatok – a karácsony mérlege Kaliforniában

JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Rugli Tamás
2025. 12. 25. 22:03
JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kaliforniában rekordmértékű esőt hozott a karácsony, az állam déli részén vészhelyzetet hirdettek áradások, villámáradások, földcsuszamlások miatt.

A csütörtöki összegzések szerint Los Angeles körzetében

két nap alatt helyenként 250 milliméter eső hullott, ami több mint kétharmada a teljes évi csapadékmennyiségnek.

Gavin Newsom kormányzó veszélyhelyzetet hirdetett számos Los Angeles körüli megyére, ami megkönnyíti az árvizek elleni védekezést, mert anyagi forrásokat nyit meg a munkához. A Los Angelestől északkeletre fekvő San Gabriel hegyvidéken a hatóságok sokakat mentettek ki elakadt és vízzel elárasztott járművekből, elöntéssel fenyegetett otthonokból.

9 fotó

Több embert helikopterrel háztetőkről vittek biztonságos helyre. A meteorológusok felhívták a figyelmet a sárlavinák és földcsuszamlások megnövekedett veszélyére Los Angeles azon részein, amelyeket januárban tűzvész sújtott, mert a növényzet hiánya miatt a lehullott csapadék sokkal gyorsabban halad végig a hegyoldalakon, gyors áradásokat okozva a kanyonokban. Az érintett térségben elővigyázatosságból több utat lezártak.

Kalifornia északi területein a San Francisco-öböl térségében viharok okoztak villámárvizeket, óránként 100 kilométert meghaladó sebességű széllökésekkel. A hatósági jelentések legkevesebb két halálesetet kötnek a rendkívüli időjáráshoz. Sacramento közelében egy motoros csúszott meg a vízzel borított úttesten és villanypóznának csapódott. Délen, San Diego térségében egy férfit a viharos időben leszakadó faág sújtott halálra. Kalifornia keleti részén a Sierra Nevada hegység vonulataiban az év első jelentős havazását hozta a kiterjedt időjárási frontrendszer. Népszerű síterepeken két nap alatt 70-100 centiméter friss hó hullott, ami jelentősen enyhítette a téli szezon korai időszakának hószegénységét.

Az Egyesült Államok északkeleti államaiban péntekre várnak jelentős havazást, ami miatt figyelmeztetést adtak ki New York, New Jersey és Connecticut állam egyes részein.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Putyin karácsonyi üdvözlőt küldött Trumpnak, a Kreml szóvivője Zelenszkij elmeállapotát elemezte
Trump: Boldog karácsonyt mindenkinek, még a radikális baloldali söpredéknek is
Lehet, hogy mégsem Orbán barátjának támogatottja lesz az új boszniai szerb elnök
Zelenszkij: Putyin halála helyett valami mást kívánnak karácsonykor az ukránok
Bombariadó volt hajnalban két Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik