Őrizetbe vették Greta Thunberget Londonban

Őrizetbe vették Greta Thunberget egy londoni demonstráción – írja a BBC a Prisoners for Palestine aktivistacsoport közleménye alapján. A 22 éves aktivista London belvárosában vett részt egy kora reggeli megmozduláson kedden. Az aktivistacsoport által közzétett videón a fiatal nő egy olyan táblát tartott a kezében, amelyen a „Támogatom a Palestine Action foglyait”, illetve az „Ellenzem a népirtást” feliratok voltak olvashatók.

A londoni rendőrség közölte, hogy azért vettek őrizetbe egy 22 éves nőt, mert egy tiltott szervezetet támogató transzparenst használt, megsértve ezzel a terrorizmus elleni törvényt. A rendőrség szerint kedden reggel 7 óra körül riasztották őket, miután kalapácsokkal és vörös festékkel megrongáltak egy épületet. A rongálás gyanúja miatt egy férfit és egy nőt őrizetbe vettek.

A Prisoners for Palestine szerint a demonstrációt az Aspen Insurance nemzetközi biztosítótársaság irodái előtt tartották, amely állításuk szerint szolgáltatásokat nyújt az izraeli kapcsolatokkal rendelkező védelmi vállalatnak, az Elbit Systemsnek.

A Palestine Actiont az Egyesült Királyság terrorizmusellenes jogszabályai alapján az év elején betiltották, így bűncselekménynek számít a szervezet támogatása vagy az erre utaló támogatás kifejezése.

A londoni rendőrség közölte, hogy az ügyben a nyomozás van folyamatban.

A tiltakozás előzménye, hogy a minap több éhségsztrájkot folytató, bebörtönzött Palestine Action-aktivistát kórházba kellett szállítani. Egyikük már 52 napja nem evett.