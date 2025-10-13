Német kémfőnök: Putyin bármelyik pillanatban felforrósíthatja konfliktusát Európával

Vlagyimir Putyin orosz elnök elszántan teszteli az európai határokat, és bármelyik pillanatban „forró konfrontációvá” fokozhatja a konfliktust – mondta Martin Jäger, a német külföldi hírszerző szolgálat, a BND új elnöke a Bundestagban.

A kémfőnök szerint Oroszország a NATO aláásására, az európai demokráciák destabilizálására, az uniós országok társadalmainak megosztására és a közvélemény megfélemlítésére törekszik.

Az Oroszország által ehhez alkalmazott hibrid eszközök ma már mindenütt jelen vannak. Az incidensek gyakorisága a konfrontáció új szintjét jelenti – egy olyan konfrontációt, amelyben Oroszország ellenségként és háborús félként tekint ránk

– mondta Jäger.

„A legjobb esetben is csak fagyos béke van Európában, amely bármelyik pillanatban forró konfrontációba fordulhat át itt-ott. Fel kell készülnünk a további eszkalációkra” – folytatta.

A szövetségi hírszerző szolgálatok vezetőinek éves parlamenti meghallgatásán Martin Jäger arról beszélt, hogy Európa nem teheti meg azt, hogy hátradőljön azt feltételezve, hogy egy esetleges orosz támadás legkorábban 2029-ben következhet be, ugyanis „már ma is tűz alatt állunk”.

„A visszafogottságot és a megengedő magatartást ellenfeleink, például Oroszország, gyengeségként értelmezik – ebből a megfelelő következtetéseket kell levonnunk” – mondta a BND vezetője hétfőn. (via Bloomberg)