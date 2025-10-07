németországmérgező gázmérgező gázfelhőbajorország
Mérgező gázfelhő miatt a házaikba való bezárkózásra szólították fel egy német város lakóit

2025. 10. 07. 20:58
Riasztást adtak ki kedden a északnyugat-bajorországi Aschaffenburg városában, miután üzemzavar miatt feltételezhetően mérgező gázfelhő szabadult fel a közeli Mainaschaff település ipartelepén.

Az aschaffenburgi városvezetés felszólította a lakosságot, hogy maradjanak otthon, aki segítségre szorul, sérülékeny egészségügyi csoportba tartozik, azokat fogadják be az utcákról, illetve szükség esetén nyújtsanak segítséget és figyeljék a tűzoltóság és rendőrség közléseit.

A szövetségi polgári védelmi hivatal figyelmeztetést adott ki, hogy a gázfelhő mérgező lehet.

A hatóságok felszólították az embereket, hogy tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, a szellőztető rendszereket és klímaberendezéseket pedig kapcsolják ki.

Egyelőre nem világos, hogy pontosan mi történt, ahogy az incidens horderejét sem tudni. (MTI)

