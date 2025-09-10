Ruszin-Szendi hiányolja az érdemi magyar lépéseket

A Tisza Párt szakértője nem érti, miért nem reagál érdemben az Orbán-kormány órákkal azt követően sem, hogy Oroszország dróntámadást intézett Lengyelország ellen.

A volt vezérkari főnök közösségi oldalán azt írta: a NATO gépei már a levegőben járőröznek, Varsóban vészhelyzeti intézkedések léptek életbe, egyes megyékben a katonai behívási időt hat órára csökkentették, de Magyarországon teljes a csend.

Nyoma nincs a Védelmi Tanács összehívásának. Nincsenek megelőző intézkedések.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint egy katona pontosan tudja: a reakcióidő életeket ment.

Egy drón- vagy légitámadás után minden perc kritikus; a hadseregnek azonnal fel kell mérnie a fenyegetés típusát, aktiválni a légvédelmi rendszereket, mozgósítani a gyorsreagálású egységeket, és biztosítani a szövetségesi kommunikáció folyamatos működését.

Budapesten ehhez képest egyetlen érdemi katonai, politikai lépés nem történt, csak hallgatás van, a stratégiai parancsok késnek, senki nem ad irányítást a katonáknak, hogy miként reagáljanak a fenyegetésre – tette hozzá. Ruszin-Szendi Romulusz nem érti: egy háborús veszélyhelyzetben működő országban miért tart ennyi ideig a reagálás.

A biztonság nem plakátkampány. A biztonság gyors döntés, világos állásfoglalás és szövetségi kiállás.

A volt vezérkari főnök szerint Lengyelország megmutatta, mi a honvédelem, Orbán Viktor pedig azt, mi a csend.