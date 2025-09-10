lengyelországoroszországorosz-ukrán háborúorosz drón
A következő élő közvetítés része Az oroszok szerint „nem tervezték” lengyel területen lévő célpontok megtámadását, Orbánnak üzent a lengyel külügyminiszter

Orosz védelmi minisztérium: Nem terveztünk lengyel területen lévő célpontok megtámadását

AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 09. 10. 15:23
AFP

Nem terveztek támadást lengyel célpontok ellen – közölte az orosz védelmi minisztérium, miután orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, ahol lelőtték őket. Az Ukrajna elleni támadásokról szóló napi jelentésében az orosz védelmi minisztérium a BBC szerint úgy fogalmazott:

Nem terveztünk lengyel területen lévő célpontok megtámadását. A támadásban használt pilóta nélküli légi járművek maximális hatótávolsága nem haladja meg a 700 km-t. Mindazonáltal készek vagyunk konzultálni a lengyel védelmi minisztériummal ebben a kérdésben.

A varsói orosz nagykövetség ideiglenes ügyvivője – mint megírtuk – nemrég még letagadta az incidenst, vagyis visszautasította a „vádat”, miszerint orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe.

Úgy véljük, hogy ezek az állítások alaptalanok. Nincs bizonyíték arra, hogy ezek a drónok orosz eredetűek lennének

nyilatkozta a  RIA Novosztyi orosz állami hírszolgáltatónak Andrej Ordas, a varsói orosz ügyvivő.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Lengyelország kérvényezte a NATO 4-es cikkelyének alkalmazását
Gyarmati István szerint szintlépés lehet a háborúban a lengyel légtér drónokkal való megsértése
Rácz András: A lengyelországi berepülés példátlan a hidegháború utáni Oroszország–NATO viszonyban
Von der Leyen: Európa harcban áll
Az oroszok szerint „nem tervezték” lengyel területen lévő célpontok megtámadását, Orbánnak üzent a lengyel külügyminiszter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik