„Nem, Viktor” – kemény hangú választ kapott Orbán a lengyel külügyminisztertől

Orbán Viktor miniszterelnök az X-en fejezte ki szolidaritását Lengyelország felé az éjjeli orosz drónincidens miatt, amelyire kemény hangú választ kapott a lengyel külügyminisztertől. Orbán azt a következtetést vonta le, hogy az események azt bizonyítják, hogy az orosz–ukrán háborúban a békére felszólító politikánk észszerű és racionális, amire Radoslaw Sikorski azt írta:

Nem, Viktor. Az incidens azt bizonyítja, hogy abba kell hagynia a mellébeszélést, és el kell ítélnie az orosz agressziót. Arra kérjük, hogy oldja fel az EU védelmi alapjainak kifizetését, hagyja jóvá az agresszorral szembeni szigorúbb szankciókat, és ne vétózza tovább az ukrán uniós csatlakozások megkezdését.