„Az orosz drónok tudatosan repültek Lengyelország felé” – állította a német védelmi miniszter

Azok az orosz drónok, amelyek megsértették a lengyel légteret, „nyilvánvalóan erre a pályára voltak állítva”, és „semmiképp sem kellett volna ezen az útvonalon repülniük ahhoz, hogy elérjék Ukrajnát” – mondta Boris Pistorius német védelmi miniszter az AFP beszámolója szerint.

„Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy ez valamiféle navigációs hiba vagy tévedés lett volna” – tette hozzá Pistorius a német parlamentben.

Külön nyilatkozatban a német kormány egyik szóvivője úgy fogalmazott: a lengyel légtér megsértése rendkívül súlyos eset, amivel Oroszország Európa eltökéltségét kívánja tesztelni.

