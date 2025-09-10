A NATO főtitkára Putyinnak: Meg fogunk védeni minden egyes négyzetmétert

Mark Rutte, a NATO főtitkára azt mondta, a helyzet kiértékelése folyamatban van, de hangsúlyozta, hogy akár szándékos volt, akár nem, Lengyelország légtérének megsértése „abszolút felelőtlen és veszélyes” dolog.

„Putyinnak egyértelmű az üzenetem: állítsa le a háborút Ukrajnában, ne eszkalálja tovább a háborút, amelyet jelenleg alapvetően ártatlan civilek és polgári infrastruktúra ellen folytat, és álljon le a szövetséges légtér megsértésével. Tudnia kell, hogy készen állunk, éberek vagyunk, és meg fogjuk védeni a NATO területének minden centiméterét” – idézte a Guardian a főtitkárt.

Mark Rutte szerint a drónok elhárítása érdekében tett válaszlépések nagyon sikeresnek bizonyultak. „Mindig biztosnak kell lennünk abban, hogy egy lépéssel előrébb járunk, de szerintem a tegnap este megmutatta, hogy képesek vagyunk megvédeni a NATO területének minden centiméterét, természetesen a légterét is beleértve” – mondta.