Betört ablak miatt pánik tört ki egy Londonból Romániába tartó repülőn

2025. 08. 30. 11:04
Ragsztószalag volt a provizórikus megoldás.

Pánik tört ki egy Londonból a kelet-romániai Bákóba tartó repülőjáraton – tudósít a maszol.hu.

A gépre eleve több órás késéssel engedték fel az utasokat, és amikor már mindenki a helyén ült, valaki jelezte, hogy az egyik ablak be van törve.

Fél órá múltán a reptér egy biztonsági munkatársa ragasztószalaggal fedte a repedéseket, majd a gép elstartolt.

A maszol.ro fotót is közöl a reparáció folyamatáról.

Egy utas azt mondta a lapnak: hiába kérték, hogy másik gépre ülhessenek át, még csak meg sem nyugtatták őket.

A háromórás repülőúton állítólag végig pánikhangulat uralkodott.

A járat végül szerencsésen landolt Bákóban.

