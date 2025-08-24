Von der Leyen a védelmébe vette az amerikaiakkal kötött vámmegállapodást, bár elismerte, hogy az nem tökéletes

Az Európai Bizottság elnöke a védelmébe vette az Európai Unió és Donald Trump amerikai elnök között a múlt hónapban megkötött vámtarifa-megállapodást a Frankfurter Allgemeine Zeitung német lap internetes kiadásában vasárnap megjelentetett írásában.

Az interjút szemléző MTI szerint Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy amegállapodás egy tudatos döntés, mégpedig a stabilitás és az előreláthatóság választása a konfrontáció kiszélesedése helyett.

Képzeljük el, hogy a demokratikus világ két legnagyobb gazdasága nem tud megállapodni, és kereskedelmi háborút indít egymás ellen. Ennek csak Moszkvában és Pekingben örülnének. Az általunk bevezetendő viszontvámokkal csak azt kockáztatnánk, hogy kirobbantunk egy költséges kereskedelmi háborút, amelynek negatív következményei lennének az európai alkalmazottakra, a fogyasztókra és az iparra

– mondta el Von der Leyen, aki azt elismerte, hogy az amerikaiakkal kialkudott 15 százalékos vámtarifa-plafon ugyan nem tökéletes, de összességében jó megállapodást kötöttek. (Orbán Viktor, ennél keményebb szavakat használ általában a deal jellemzésére.)

A Bizottság elnöke emlékeztetett, hogy az EU exkluzív garanciát kapott arra, hogy a gyógyszer-, a félvezető- és a faipari termékek vámjai nem haladhatják meg a 15 százalékos vámtarifa-plafont, emellett több stratégiai ágazat – például a repülőgép-alkatrészek és a generikus gyógyszerek – teljes vámmentességet élvez. A felek abban is megállapodtak, hogy a vámmentes termékek körét a jövőben tovább bővítik.

Mindemellett Ursula vond der Leyen hangsúlyozta, hogy az egyezség nem érinti az uniós szabályokat, Európa továbbra is maga dönt az élelmiszerbiztonságról, az online védelemről és a közegészségügy biztosításáról. A megállapodás szerinte lezár egy fejezetet a transzatlanti kapcsolatokban, ugyanakkor új együttműködési lehetőségek előtt is megnyitja az utat.

Von der Leyen arra is rámutatott, hogy Európa nem építheti kereskedelmét kizárólag az Egyesült Államokra. Az elmúlt hónapokban új egyezségek születtek Mexikóval és a Mercosur-országcsoporttal, erősödtek a kapcsolatok Svájccal és az Egyesült Királysággal, lezárultak a tárgyalások Indonéziával, és arra törekszenek, hogy még az idén megállapodásra jussanak Indiával. Mint fogalmazott, ezek a partnerségek nem csupán a bizalmat és az együttműködést mélyítik el, hanem új exportlehetőségeket, munkahelyeket és növekedést is biztosítanak az európai gazdaság számára.