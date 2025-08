Orbán az uniós vámmegállapodásról: „Nem akarok észt osztani Budapestről, de”

Trump vámháborújáról, és az erről kötött uniós megállapodásról esik most pár szó. Orbán korábban többször hátrányosnak nevezte a 15 százalékos megállapodást, miközben azok az országok, amelyek nem tudtak megállapodni Washingtonnal, akár 50 százalékos vámokra is számíthatnak, és Európára is 30 százalék várt volna, ha nem sikerült megállapodni a Turmp-adminisztrációval. Ennek tükrében ez egy jó deal is lehetne, de Orbán világ életében „elutálja” ezt a fajta érvelési logikát, hogy „lehetett volna rosszabb is”.

Elég megnézni szerinte az EU-ból kilépett briteket, akik kisebb lakossággal is jobb üzletet kötöttek Trumppal. Orbán szerint ennek tükrében az európai vezetők kudarcot vallottak.

A kérdésre, hogy mi kellett volna a kedvezőbb megoldás eléréséhez, Orbán előbb azt mondta, nem akarja az észt osztani Budapestről, aztán elmondta, szerinte két dolog lett volna itt fontos: az időzítés, és az, hogy mit tartalmaz az ajánlat. Aztán hozott minderre egy kitekert ultis példát.

Orbán szerint Európának komolyabban kellett volna vennie Trumpot a hivatalba lépésekor, nem kellett volna kinevetni őt, és azt is komolyan kellett volna venni, hogy Trump ígéretet tett arra, hogy átrendezi a világgazdaságot. Márpedig szerinte Trump pontonként hajtja végig azokat az ígéreteket, amiket a választóknak tett.

„Ha nem hiszed el, csak rötyögsz ezen, hogy ha ha ha, akkor bajba kerülsz” – vonta le a következtetést a miniszterelnök, és itt kezdett el beszélni arról, hogy ő már február óta azt szorgalmazta, hogy Európa kezdeményezzen, ne álljunk úgy ott, mint „egy fagyott nyuszi”.

Orbán szerint egyébként Ursula von der Leyen olyan megállapodást kötött, olyan ügyekben, amihez neki semmi köze, például azzal kapcsolatban, hogy Európa Amerikából fog majd energiahordozókat vásárolni. Orbán itt emlékeztetett, hogy az EU nem egy ország, hanem tagállamai vannak, amelyeknek a miniszterelnökei nem hatalmazták fel von der Leyent, hogy ilyen megállapodásokat kössön. Orbán szerint mindent összevetve nem zárult le ezzel a megállapodással a vámháború, hanem az történt, hogy Európa elvesztette, az első csatát, és még toábbiakra is van kilátás, amiket szintén elveszít majd a kontinens.

„Amit ebben a megállapodásba el lehetett rontani szakmailag, minden el van rontva” – jelentette ki végül.