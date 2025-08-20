Az amerikai külügyminiszter üdvözletét küldte augusztus 20-a alkalmából

Az Amerikai Egyesült Államok nevében köszöntöm a magyar népet nemzeti ünnepe alkalmából. Ez a nap fontos jelképe a magyar nép kitartó szellemének, mély kulturális gyökereinek és a szabadság és jólét elvei iránti rendíthetetlen elkötelezettségének,

írta ünnepi köszöntőjében az USA külügyminisztere.

Marco Rubio hozzátette: az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett amellett, hogy erősítse partneri kapcsolatát Magyarországgal, és hogy a két ország lakói továbbra is gyarapodjanak és tartós biztonságban éljenek. „Hisszük, hogy olyan jövőt kell teremtenünk, amely a nyugati civilizációt formáló és a nemzeteink közötti kötelékeket meghatározó, időtálló eszmékre épül” – írta.

Ma újra megerősítjük közös felelősségvállalásunkat ezen értékek védelmében, a tartós eszmék megőrzésében, valamint a bátorságon, átláthatóságon és józan észen alapuló partnerség építésében,

jelentette ki Rubio, aki úgy látja, hogy a két ország közötti tartós barátság minden olyan patriótát inspirálhat, aki szilárdan kiáll a szabadság védelmében.