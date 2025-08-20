augusztus 20usamarco rubio
Nagyvilág

Az amerikai külügyminiszter üdvözletét küldte augusztus 20-a alkalmából

Lenin Nolly / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Szijjártó Péter (b) magyar és Marco Rubio amerikai külügyminiszter 2025. március 4-én a Fehér Házban.
24.hu
2025. 08. 20. 11:23
Lenin Nolly / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Szijjártó Péter (b) magyar és Marco Rubio amerikai külügyminiszter 2025. március 4-én a Fehér Házban.

Az Amerikai Egyesült Államok nevében köszöntöm a magyar népet nemzeti ünnepe alkalmából. Ez a nap fontos jelképe a magyar nép kitartó szellemének, mély kulturális gyökereinek és a szabadság és jólét elvei iránti rendíthetetlen elkötelezettségének,

írta ünnepi köszöntőjében az USA külügyminisztere.

Marco Rubio hozzátette: az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett amellett, hogy erősítse partneri kapcsolatát Magyarországgal, és hogy a két ország lakói továbbra is gyarapodjanak és tartós biztonságban éljenek. „Hisszük, hogy olyan jövőt kell teremtenünk, amely a nyugati civilizációt formáló és a nemzeteink közötti kötelékeket meghatározó, időtálló eszmékre épül” – írta.

Ma újra megerősítjük közös felelősségvállalásunkat ezen értékek védelmében, a tartós eszmék megőrzésében, valamint a bátorságon, átláthatóságon és józan észen alapuló partnerség építésében,

jelentette ki Rubio, aki úgy látja, hogy a két ország közötti tartós barátság minden olyan patriótát inspirálhat, aki szilárdan kiáll a szabadság védelmében.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Több száz euróra büntetnék azt, aki eldob egy cigicsikket vagy nem szedi fel a kutyagumit Berlinben
Cseh elnök: Tompítani kell az ukrajnai békekötéssel kapcsolatos elvárásokat
Újabb szankciókon gondolkodnak az európai vezetők, hogy Putyint a háború befejezésére ösztönözzék
Politico: A Fehér Ház Budapestet nézte ki Trump, Putyin és Zelenszkij találkozójának megtartására
Gripenek Budapest felett – képeken az augusztus 20-ai légi parádé
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik