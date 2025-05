Donald Tusk: Az oroszok gyújtották fel a varsói bevásárlóközpontot

2024 májusában égett porig az egyik legnagyobb bevásárlóközpont Varsóban. Most már azt is lehet tudni, hogy az oroszok állnak a tűzeset hátterében.

„Most már biztosan tudjuk, hogy az orosz titkosszolgálatok megbízásából gyújtották fel a Marywilska bevásárlóközpont. Az elkövetők egy része már őrizetben van, a többieket azonosították és körözik” – írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en.

We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all!

— Donald Tusk (@donaldtusk) May 11, 2025