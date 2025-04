„Kinek a nyakát kell majd megszorongatnom?” – saját támogatóival és párttársaival vitatkozik Trump a vámháborúról

Nem értem ezt az istenverte formulát

– nyilatkozta a Financial Timesnak Ken Langone üzletember a Donald Trump által más országokra kivetett vámokkal kapcsolatban. Az Egyesült Államok legnagyobb lakberendezési és barkácsáruház-láncának, a Home Depot-nak az alapítója – aki régóta támogatja pénzadományokkal a Republikánus Pártot – a Vietnámra kivetett, 46 százalékos vámot baromságnak nevezte, ezzel együtt a szavaiból az tűnik ki, hogy nem elsősorban Trumpot hibáztatja. Langone ugyanis azt gyanítja, hogy az amerikai elnököt félretájékoztatták a tanácsadói.

Bill Ackman milliárdos, a 2024-es elnökválasztási kampány egyik támogatója ugyancsak kritikával illette az intézkedést, bár ő finomabban fogalmazott. Úgy véli, a vámok bevezetése azzal a céllal, hogy a nyomában megszüntessék az USA ellen irányuló vámokat, jó ötlet, az életbe léptetésük előtt azonban szükség lenne egy 30, 60 vagy akár 90 napos szünetre, hogy legyen lehetőség tárgyalni az érintett országokkal, és a lépés ne okozzon nagy mértékű válságot a világgazdaságban.

Trump külkereskedelmi döntései egyelőre beláthatatlan következményekkel járhatnak, és a 2026-os félidős választások közeledtével a republikánus politikusok joggal tarthatnak attól, hogy a végén rajtuk csattan majd a gazdaság helyzetére érzékeny választók ostora.

Ne legyetek „Pánikánusok”!

A szenátus republikánus tagjai közül már többen is felszólaltak a vámok bevezetése ellen. Lisa Murkowski és Susan Collins az elmúlt években számos alkalommal kritizálták Donald Trumpot, és többször is együtt szavaztak a demokratákkal, ahogy a republikánus frakció vezetője, Mitch McConnell is idővel egyre inkább eltávolodott az elnöktől. Más a helyzet Chuck Grassley-vel és Thom Tillisszel.

Az iowai Grassley – annak ellenére, hogy továbbra is Trump támogatójának vallja magát – felhívta a figyelmet arra, hogy az államában élő vidéki lakosokat, akiknek jó része gyárakban vagy a mezőgazdaságban dolgozik, súlyosan érintheti a vámok bevezetése. Éppen ezért Grassley Maria Cantwell demokrata szenátorral egy olyan törvényjavaslatot terjesztett be, amely korlátozná az amerikai elnök jogkörét a vámok kivetésével kapcsolatban, és helyette a képviselőházra bíznák ezt a feladatot. Az észak-karolinai Tillis, aki az elnöki beiktatás napján egy Trumpot méltató közleményt tett közzé, arról beszélt, hajlandó lenne támogatni ezt a módosító javaslatot.

Tillisnek a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságát az is mutatja, hogy kedden a kormány kereskedelmi képviselőjének, James Greernek a szenátusi meghallgatásán feltette azt a kérdést: