Szijjártó többször is vétózott, és ismét lehúzatta Kirillt a szankciós listáról Brüsszelben

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter több közös európai uniós döntés megvétózása mellett ismételten lehúzatta – a Vlagyimir Putyin meglehetősen közeli szövetségesének számító – Kirill orosz pátriárkát a beutazási tilalommal és vagyonbefagyasztással szankcionált személyek listájáról, írja a hvg.hu.

Szijjártó az uniós külügyminiszterek hétfőn Brüsszelben tartott tanácskozásán ugyancsak újra megvétózta azt, hogy az EU az Európai Békekeretből hatvan százalékban, mintegy 6,5 milliárd euró értékben visszapótolja a tagállamok számára az összeget, amelyet Ukrajnának nyújtott fegyverszállításokra költöttek. Szijjártó hozzátette, hogy ezt a többi tagállam „önkéntesen megteheti” egymás között – amivel logikusan arra utalt, hogy az erre a célra is félretett közös alaphoz nem nyúlhatnak, viszont egymásnak körbe kifizethetik a pénzt.

A külügyminiszter a sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy Magyarország meg fogja vétózni azt a kezdeményezést is, hogy az EU kiképzési missziója keretében Kijevbe költöztessenek egy koordinációs egységet és tanácsadókat.

Szijjártó arról beszélt, hogy miután ezeket a szerinte „őrült ötleteket” kigyomlálták, azután Magyarország is támogatja az Oroszország elleni 15. szankciós csomagot, amelyben az a kitétel is szerepel, hogy a Mol továbbra is exportálhatja az orosz eredetű kőolajból származó kőolajtermékeket.

A külügyminiszter azt is mondta, hogy „a tagállamok többsége tovább erőlteti az eddigi kudarcos háborús stratégiát”, illetve előadta az Orbán Viktor által Putyinnak felajánlott ukrajnai karácsonyi fegyverszünet és fogolycsere ötletét, de „senki sem szólt mellette”.

Mint megírtuk, az Európai Unió Tanácsa hétfőn jóváhagyta az Oroszország elleni 15., összesen 84 jogi és természetes személyt érintő szankciós csomagját. A szankciós listán kínai vállalatok és észak-koreai tisztségviselők is szerepelnek.

Arról pedig itt írtunk, hogy Orbán Viktor „békemissziójának” második felvonása mennyiben szólhat a világpolitikai ambíciónak érvényre juttatásáról, és mennyiben meríti ki egy orosz titkosszolgálati befolyásolási művelet fogalmát.