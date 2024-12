Trump csak viccelt, amikor azt mondta, hogy Kanada lehet az USA 51. állama

Donald Trump megválasztott amerikai elnök csak viccelt, amikor közös vacsorájukon azt javasolta Justin Trudeau kanadai miniszterelnöknek, hogy Kanada legyen az USA 51. állama – közölte kedden egy kanadai miniszter, aki maga is részt vett a vacsorán Mar-a-Lagóban.

A Fox News szerint Trump arra válaszul sütötte el a poénját, hogy Trudeau aggodalmát fejezte ki, hogy az amerikai elnök által belengetett büntetővámok kárt tehetnek a kanadai gazdaságnak.

Dominic LeBlanc kanadatai közbiztonsági miniszter Ottawában az újságíróknak nyilatkozva elmondta:

Szerinte az, hogy az amerikai elnök ugratta őket, baráti viszonyt vetít előre.

Kedden Trump a saját közösségi média oldalán, Truth Social-ön egy „Oh Canada!” felirattal ellátott, AI-generált képet posztolt magáról, amelyen egy hegyen áll, mellette pedig kanadai zászló lobog.

Trump just posted this to his social media. Is he trolling Trudeau? pic.twitter.com/qTytRF97CH

— Canada Proud (@WeAreCanProud) December 3, 2024