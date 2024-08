Izraeli vadászgépek köröznek Bejrút felett

Olyan alacsonyan köröznek az izraeli harci repülőgépek Bejrút felett, hogy szabad szemmel is látni őket, írja a Times of Israel.

A gépek percekkel a Hezbollah vezetőjének beszéde előtt tűntek fel, szemtanúk szerint hatalmas robajt okozva a libanoni fővárosban. Haszan Naszrallah beszédében az iszlamista terrorszervezet katonai parancsnokára, Fuad Sukrra készül megemlékezni, aki épp egy hete halt meg egy izraeli légicsapásban Bejrút külvárosában.

Breaking

Loudest sonic boom I have ever heard in the past few weeks over Beirut. Jets were right above us in downtown Beirut

This is what we saw pic.twitter.com/rkMU4umbG6

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) August 6, 2024