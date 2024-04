Peter Lerner, az izraeli haderő szóvivője elmondta a CNN-nek, mit lőtt ki Irán Izraelre múlt éjjel. Összesen 120 ballisztikus rakétát, 30 cirkálórakétát és 170 drónt.

Voltak kisebb fegyverek is, amelyeket a jemeni húszik lőttek ki. Ezek sem voltak sikeresek is. És reggel a Hezbollah is támadta az állásainkat, ezeket megtoroltuk.