Kevesebb támadás, kevesebb veszteség az orosz oldalon

Az orosz veszteségek – beleértve az elhunytakat és a sebesülteket – átlagos napi száma az ukrán fronton márciusban napi 74-gyel, napi 913-ra csökkent, írta vasárnap jelentésében a brit védelmi minisztérium.

A tájékoztatást szerint a veszteségek csökkenése megfelel annak, hogy az elmúlt hónapban kevesebb regisztrált támadás történt. Az orosz offenzív hadműveletek visszaszorítása nagy valószínűséggel több tényezőnek is köszönhető: az Avgyijivka elfoglalását követő átmeneti időszak mellett annak, hogy az orosz kormány nem akarta, hogy sok haláleset rossz fényt vessen az elnökválasztásra.

A 2022. februári invázió óta az orosz erők átlagosan napi 658 veszteséget szenvedtek el. A napi átlagos veszteségarány minden évben a 2022-es 400-ról 693-ra emelkedett 2023-ra, 2024 első negyedévéig pedig 913-ra. A növekedés azt tükrözi, hogy Oroszország továbbra is a csapatok mennyiségére támaszkodik azért, hogy fenntartsa az ukrán frontvonalakra nehezedő nyomást.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 April 2024.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0WoT8TTVOI#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OGEODpWbPl

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 7, 2024