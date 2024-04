„Mostantól mindenki gyanúsított” – mondta a rendőrőrnagy a kétéves Danka eltűnéséről

Több országban is nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a kétéves kislányt, aki több mint egy héttel ezelőtt tűnt el Szerbiában, Bor településen. A Szabad Magyar Szó beszámolója szerint a szerb rendőrség nem zárta ki, hogy előre eltervezték Ilic Danka eltűnését, és több embert is gyanúsítottként hallgattak ki az ügyben.

Bojana Otović Pjanović rendőrőrnagy az esettel kapcsolatban azt közölte, hogy folyamatosan keresik a kislányt, és minden olyan tényt ellenőriznek, amely kapcsolatban lehet az esettel.

Egyetlen lehetőséget sem zártunk ki, a nyomozás igen dinamikus, számos dolgot ellenőrzünk, rengeteg nyomozati anyag áll rendelkezésünkre A gyanúsítottakat akkor zárjuk ki a gyanúsítottak listájáról, amikor kétség kívül megbizonyosodunk arról, hogy az illető semmi esetben sem hozható összefüggésbe az üggyel

– mondta az őrnagy, hozzátéve, az ügy jelenlegi szakaszában nem lenne felelős lépés elárulni, hogy kiket hallgattak ki eddig gyanúsítottként. „Ami engem illet, mostantól mindenki gyanúsított!” –tette hozzá.

A rendőrség minden térfigyelő kamera felvételét bekéret ellenőrzi ne csak Borban, hanem a szomszédos településeken és Belgrádban is.

Előkerült egy Bécsben készült felvétel, amelyen egy Danka Ilićre hasonlító kislány látható. A szerb hatóságok vizsgálják a felvétel hitelességét, és az osztrák nyomozók is vizsgálatot indítottak az ügyben. A gyereket keresik többek közt hazánkban, és Montenegróban is, és az Interpol is sárga körözést adott ki a megtalálása érdekében.