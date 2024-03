Netanjahu átlépheti a „vörös vonalat”

Benjámin Netanjahu szerint Izrael szövetségeseinek nagyon rövid az emlékezetük a Hamász október 7-i támadásával kapcsolatban. Izrael miniszterelnöke vasárnap, a kormányülés elején a Gázai övezet déli részén lévő Rafah ellen tervezett katonai akció kapcsán arról beszélt, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát.

– A nemzetközi közösségben lévő barátainknak mondom: ilyen rövid a memóriájuk? Ilyen gyorsan megfeledkeztek október 7-ről, amely a holokauszt óta a legvéresebb támadás volt a zsidók ellen? – tette fel a kérdést a politikus, hangsúlyozva, hogy Izrael folytatni fogja a gázai offenzíváját, beleértve Rafah városát is.

A Rafah elleni katonai művelet tervét az izraeli miniszterelnök pénteken hagyta jóvá. A térségben nagyjából 1,4 millió palesztin tartózkodik, a Hamász befolyása is nagy itt. Izrael szövetségesei heteken át lobbiztak azért, hogy a terület elleni szárazföldi invázió ne kezdődjön el. Joe Biden amerikai elnök is óva intette Izraelt, hogy átlépje a „vörös vonalat” a Rafah elleni szárazföldi akcióval. Bármilyen Rafah elleni támadás polgári áldozatokkal jár, és tovább romolhat a már amúgy is akut humanitárius válság Gázában.

Netanjahu hivatala közölte, hogy az izraeli hadsereg „műveleti kérdéseket” és a polgári lakosság evakuálását készíti elő Gáza legdélibb városából, Rafahból, ahova október 7. óta rengetegen menekültek.