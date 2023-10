Lelőttek két férfit Brüsszelben, emeltek a terrorkészültségen

Lelőttek két embert Brüsszel belvárosában, közölte a belga sajtó. A Het Laatste szerint két ember halt meg, mindketten svéd focimezben voltak.

A lövöldözés Sainctelette plein városrészen, a belvárostól nem messze történt. A belga válogatott este Eb-selejtezőt játszik a svédekkel, de a meccset félidőben megszakították. A belga hírügynökség szerint a két áldozat svéd állampolgár volt, amit később a belga miniszterelnök is elismert. Egy harmadik ember is megsérült, ő taxisofőrként dolgozott, de stabil az állapota.

Az elkövetőt egyelőre nem kapták el. Egy videót kiraktak a közösségi médiába, amin egy hasonló, fényvisszaverő ruhában lévő ember arról beszél arabul, hogy ő gyilkolt Isten nevében. A videó valódiságát egyelőre nem tudták bizonyítani, a rendőrség sem erősítette meg, hogy a fegyveres beszélne rajta.

A francia-belga határon szigorították az ellenőrzést, Belgiumban pedig emelték a terrorkészültség szintjét.

