Már 36 halálos áldozata van a Hawaii-n tomboló bozóttüzeknek – videókon a pusztítás

Már legalább 36 ember halálát okozták a Hawaii-szigeteken kedd óta pusztító bozóttüzek – számolt be a Washington Post.

A tüzek Hawaii két szigetén tombolnak, a Nagy-szigeten és Mauin, csapdába ejtve a helyieket és a látogatókat, mivel a Dora hurrikánhoz kapcsolódó erős szél hátráltatta a hatóságok erőfeszítéseit a tüzek megfékezésére. Mauin található Lahaina népszerű nyaralóvárosát letarolta a tűz, Sylvia Luke kormányzóhelyettes szerint évekbe tart majd a helyreállítás.

#WATCH: New video shows the moment a wildfire tore though homes in Lahaina.

READ MORE: https://t.co/hGkr7eRdpv #HINews #HNN pic.twitter.com/U7ZdftV7S3

— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) August 10, 2023