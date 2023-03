Putyinnak tetszik Kína béketerve

Kettejük csúcstalálkozója után sajtótájékoztatót tartott a kínai és az orosz elnök, itt mondta azt Putyin, hogy a Kína által javasolt béketerv alapját képezheti az ukrajnai helyzet megoldásának.

„Úgy véljük, hogy a Kína által előterjesztett béketerv számos pontja összhangban van Oroszország nézőpontjával, és alapul szolgálhat a békés rendezéshez, amikor a Nyugat és Kijev is készen áll majd erre. Ilyen szándékot azonban egyelőre nem tapasztaltunk részükről” – mondta Putyin a Guardian közvetítésében.

Az orosz elnök beszámolt arról is, hogy kínai kollégájával együtt aláírtak egy nyilatkozatot, ami „teljes mértékben tükrözi Oroszország és Kína kapcsolatát”, ami még soha nem állt ilyen magas szinten.

Putyin mellett Hszi Csing-ping is arról beszélt, hogy országaiknak továbbra is a szoros együttműködésre kell törekednie, hiszen annak már az eddigi eredményei is magukért beszélnek. Ennek keretében a felek – a TASZSZ orosz hírügynökség szerint – megállapodtak a Power of Siberia 2 nevű gázvezetékről is, ami a tervek szerint évente 50 milliárd köbméter gázt szállít majd Mongólián keresztül Kínába. Ennek kapcsán mondta azt Putyin, hogy Oroszország képes kielégíteni Kína energiaigényeit.