Öt százalék marad a földgáz áfája Horvátországban

A horvát kormány csütörtöki ülésén az áfatörvény módosítására tett javaslatot, amely továbbra is kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs alá sorolja a földgázt és a távhőszolgáltatást Horvátországban, beleértve a szállításhoz kapcsolódó díjakat, továbbá a faforgács, a pellet, a brikett és a tűzifa általános forgalmi adóját is öt százalékon tartja – jelentette be Andrej Plenkovic horvát kormányfő a kabinet ülését követő sajtótájékoztatóján.

A horvát kormány tavaly áprilisban hosszú távon 25 százalékról 13 százalékra csökkentette a lakossági gáz áfáját, a 2022. április 1-jétől 2023. március 31-ig tartó időszakra pedig 5 százalékra. Szeptemberben, a második csomagban ezt kiterjesztette a vállalatokra, valamint az állami és önkormányzati intézményekre is. A parlament által tavaly megszavazott törvénymódosítás érvényessége lejár, ezért a kormány most újabb javaslatot tett a meghosszabbítására. Az új törvényt, amely a tervek szerint április 1-jén lép életbe, és 2024. március 31-ig lesz érvényben, gyors eljárásban terjesztik a parlament elé.

Zágráb javasolta a járuléktörvény módosítását is, ebben eltörölnék a nyugdíjasok egészségbiztosítási többletjárulékát, amely mintegy egymillió olyan nyugdíjast érint, akiknek a járulékait eddig az állam fizette, és további 32 ezer nyugdíjast, akik maguk fizették azt.

Miután március 31-én lejár a kormány teljes intézkedéscsomagja, amelyet az energia- és élelmiszerárak drágulása miatt dolgozott ki még tavaly szeptemberben, több pontját, a már említett elemeken kívül is meghosszabbítja a kabinet, néhány esetben módosítással. Erről azonban nem közölt részleteket a kormányfő. A teljes csomagot hétfőn mutatják be a nyilvánosságnak.

(MTI)