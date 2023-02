Intenzív rakétatűz a dél-donyecki régióban

Intenzív rakétatűz alá vették a dél-donyecki régióban található Vuhledar városát – olvasható a brit Védelmi Minisztérium jelentésében. Az akció a közelmúltban a térségben aktív orosz támadások sorába illeszkedik, amelyek ugyanakkor átütő sikerrel nem jártak.

A hírszerzési beszámoló szerint az orosz haderő keleti csoportjának parancsnokára, Rusztam Muradov altábornagyra „valószínűleg” nagy nyomás nehezedik, hogy a körzetben katonai sikereket szálítson. A britek ugyanakkor nem várnak áttörést a front ezen szakaszán.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 February 2023

