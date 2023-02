Ugyanazzal a fegyverrel védte a világ vezetőit, amelyikkel szexre kényszerítette az áldozatait Rohadék Dave, a ragadozó rendőr

David Carrick az iskolapadból szinte rögtön katonának állt, majd húsz évet lehúzott a rendőrségnél, ahol egy olyan elitalakulathoz tartozott, melynek tagjai vezető politikusokra vigyáztak. Azonban volt egy másik élete is: hatalom- és szexmániája miatt elfogadhatatlanul bánt a partnereivel, akiket rendszeresen megerőszakolt, és gyakorlatilag szexrabszolgaként bánt velük. Már azelőtt kiszűrhették volna, hogy fegyvert adtak a kezébe, de Nagy-Britannia kriminológiai történetének legelvetemültebb szexuális ragadozóját csak most vonták felelősségre. A korábban II. Erzsébetet, Obama elnököt és más fontos vezetőket is őrző középkorú rendőrt életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték.

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek a héten egy veterán rendőrt Londonban, mert az elmúlt két évtizedben legalább egy tucat nőt hálózott be, akiket aztán terrorban tartott, meg is erőszakolt. David Carrick ráadásul nem is akármilyen rendőr volt, hanem annak a különleges alakulatnak a tagja, amelynek a kiemelt személyek és intézmények biztosítása a feladata – így ők védik például a miniszterelnököt, más vezető politikusokat, a Westminster-palotát és egyéb fontos épületeket.

Miközben az üggyel részletesen foglalkozó Guardian azt is bemutatta, hogy már a rendőrré avatása előtt is megvádolták szexuális erőszakkal, sőt, tinédzser korában előfordult, hogy saját édesanyja, Jean értesítette a rendőrséget a fia valamelyik rémtettéről. De később, a szolgálati ideje alatt is rendszeresen érkeztek hasonló bejelentések ellene.

A katonagyerekként felcseperedő, majd a rendőrség előtt a hadsereg kötelékében is hosszan szolgáló, 48 éves szexuális ragadozót az utóbbi időszak bejelentései nyomán még 2021-ben tartóztatták le – utána még másfél évig kaphatta a rendőri fizetését. A nyomozás lezárását követően pedig – miután 12 áldozata vádolta meg szexuális erőszakkal – összesen 49 különböző vádponttal találta szemben magát. A vádhatóság szerint a bevallottan hatalommániás exrendőr 85 súlyos bűncselekményt követett, melyek közül 48 nemi erőszak volt.

Former Metropolitan police officer, David Carrick, has today (Tuesday February 7) been sentenced for a series of serious sexual assaults, including rape, after appearing at Southwark Crown Court. More here: https://t.co/oykIm7qQIR pic.twitter.com/S0z55IFN7g — Herts Police (@HertsPolice) February 7, 2023

Bár azóta sem tanúsított sok megbánást, David Carrick tavaly decemberben és idén januárban beismerte az ellene felhozott vádakat. Az ügyét február 6-án és 7-én tárgyalták a London központjában található southwarki koronabíróságon, ahol a kettős életet élő rendőrt életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. Ami azt jelenti, hogy legkorábban 32 év múlva engedhetik ki a börtönből – ebből még levonják azt az időszakot, amit eddig előzetes letartóztatásban töltött.

Tényleges életfogytiglanra viszont csak akkor ítélhették volna a WalesOnline összeállítása szerint, ha még ennél is súlyosabb bűncselekményt követett volna el – például, ha megölt volna valakit.

A Sarah Everard-ügy árnyékában kezdődött a nyomozás

A rendőrségbe vetett bizalom akkor ingott meg igazán Nagy-Britannia-szerte, amikor 2021 márciusában egy éjszaka eltűnt egy 33 éves nő, Sarah Everard, aki épp a barátjától tartott hazafelé Dél-Londonban. A holttestét egy héttel később találták meg a Kent megyei Ashfordban, de a gyilkosa olyan brutális volt, hogy először azonosítani sem tudták az áldozatot.

A fiatal nő megölése ügyében végül egy Wayne Couzens nevű, szintén Londonban szolgáló egykori rendőrt ítéltek tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre, aki a szolgálati idején kívül, magát rendőrként azonosítva szólította le Sarah Everardot. A vélhetően igazoltatásként beállított szituáció közben pedig megbilincselve az autójába ültette, majd Dover közelébe hajtott vele. Itt megerőszakolta, aztán megfojtotta, majd elégette a testét, a maradványait pedig egy közeli tóba dobta.

Sarah Everard halála óta több jelentős megemlékezést és tüntetést is szerveztek, amelyek hatására a londoni rendőrség tagjainak komoly átvilágítása, és a rendszer átalakítása mellett a gyülekezési jog szigorítása is felmerült. Azonban a cikkünkben taglalt másik ügy szempontjából sokkal fontosabb, hogy a tragédia hallattán a rendőri erőszak egyik áldozata, egy David Carrick által behálózott nő is bejelentést tett a rendőrségen.

A nyilvánosság előtt csak névtelenül megjelenő áldozat olyan súlyos vádakkal állt elő, hogy a két évtizedes rendvédelmi pályája alatt sokadik alkalommal 2021 júliusában ismét eljárást indítottak a hatalmával visszaélő Carrick ellen, és le is tartóztatták. Azonban a sértett az első vallomástétel után nem sokkal félelemből visszakozott, a ragadozó rendőr így egy időre fellélegezhetett.

2021 októberében egy másik bátor áldozat is bejelentést tett, így David Carricket ismét letartóztatták a Londontól északra fekvő Stevenage-ben található otthonában, és ezúttal a nyomozást sem úszta meg. Sőt: az ellene tett múltbeli, egymástól független, ellenben nagyon összecsengő bejelentéseket is elővették. Végül nagyon sötét kép rajzolódott ki London talán legerőszakosabb rendőréről.

A hatalom- és szexmániás rendőr érinthetetlennek képzelte magát

Amikor 2021 októberében letartóztatták David Carricket, rögtön azzal védekezett, hogy ő már húsz éve rendőr – ami sokat elmond arról, hogyan tekintett a hivatására. Az ötvenes éveiben járó áldozata, akinek a bejelentése alapján indult ez az eljárás, azt vallotta, hogy a férfi előbb befolyásos pozíciójával felvágva, a rendőrigazolványát mutogatva a bizalmába férkőzött, majd megtámadta és megerőszakolta.

Az áldozatok vallomásai és nyilatkozatai alapján az a kép rajzolódik ki, hogy Carrick a hosszú párkapcsolataiban és a társkereső oldalakon leszervezett kalandjai alkalmával is előbb az áldozatai bizalmába férkőzött hivatása és pozíciója felemlegetésével – például azzal, hogy az elitalakulat tagjaként még II. Erzsébet királynő és az USA elnökeként Nagy-Britanniába látogató Barack Obama védelméért is felelős volt.

Majd onnantól, hogy már megvolt a bizalom, az áldozatai életének minden aspektusát kontrollálni akarta. Ezen a ponton pedig Carrick hivatása már nem biztonságérzetet jelentett az áldozatainak – éppen ellenkezőleg. Ekkor már a rendőri jelvény nyújtotta tekintélyre és a fegyverére hivatkozva beszélte le az áldozatait arról, hogy feljelentést tegyenek.

Volt, akinek csak azt mondta, hogy úgyse hinne neki senki egy megbecsült rendőrrel szemben. De akadt olyan is, akit a szolgálati fegyveréről készített fotóval fenyegetett meg halálosan, felhívva a figyelmét arra, hogy ő a főnök, és ha bármire készül, akkor megöli, aztán úgy eltünteti a testét, hogy soha nem fogják megtalálni.

Volt, akit ugyanezzel – a munkahelyén vezető politikusok védelmének biztosítására használt – fegyverrel kényszerített arra, hogy szexeljen vele.

És volt, akit órákra mozgásképtelenné tett vagy egyenesen meztelenül kirakott az utcára a szolgálati bilincsével. Illetve az is megjelent minden áldozat vallomásában, hogy Carrick, ha tehette, a nem beleegyezésen alapuló aktusok után még a partnerei szájába is belevizelt.

Közben az áldozatok önbecsülését is lerombolta különböző negatív kommentekkel, valamint elvadította őket más férfiaktól, de akár a saját gyerekeiktől is. Az pedig, hogy életük minden aspektusát kontrollálni akarta, azt jelentette, hogy a párkapcsolatai alkalmával elvette az áldozatai pénzét, és azt is megmondta nekik, hogy mikor mennyit ehetnek. De előfordult olyan is, hogy valakit a pincéjébe vagy egy szekrénybe zárt be erőszakkal, majd tartott fogva hosszabb-rövidebb ideig.

David Carrick emellett súlyos alkohol- és pornófüggő is volt, aki sok esetben azt utánozta az áldozataival, amit a különböző erőszakos pornófilmekben látott. A hatalommániáját jól jellemzi, hogy a gyerekkori legjobb barátja azt mondta róla:

saját bevallása szerint is azért ment az iskolapadból szinte azonnal katonának, mert úgy gondolta, ha fegyvert viselhetne, azt érezné, hogy több hatalma van.

A Guardiannek nyilatkozó férfi pont azért szakította meg a kapcsolatot Carrick-kel, mert visszaélt a rendőri tekintélyével, és undorítóan viselkedett a nőkkel.

Még a kollégái is Rohadék Dave-nek hívták

Úgy viselkedett, mintha érinthetetlen lenne. Bátor és időnként könyörtelen volt, bízva abban, hogy egyetlen áldozat sem fogja legyőzni szégyenét és félelmét, hogy feljelentse önt. Közel két évtizeden át valóban így történt

– kezdte az ítélethirdetést a tárgyalást vezető Cheema-Grubb bírónő, majd az áldozatok védelmére kelt: „Ezek a nők nem gyengék vagy erőtlenek. Ők az ön bűnözői gondolkodásmódjának áldozatai voltak” –, illetve azt is hangsúlyozta, hogy a kollégái által is Bastard Dave, azaz Rohadék Dave néven emlegetett férfi súlyosan visszaélt a hivatása jelentette hatalommal és megbecsüléssel, amikor az áldozatait lelki és fizikai úton is terrorizálta.

A rendőrség tájékoztatása szerint egyébként a Rohadék Dave becenevet nem amiatt kapta, hogy tudták volna, mekkora szexuális ragadozó, hanem azért, mert a kollégáival is hihetetlenül bunkó tudott lenni.

Cheema-Grubb az ítélethirdetés közben úgy fogalmazott: erőteljes és meggyőző bizonyítékok vannak arra, hogy a Carrick által bántalmazott nők életében helyrehozhatatlan pusztulás következett be.

A tagadás, a düh, a gyűlölet, az árulás, a szégyen, az önvád és az áldozatnak való megbélyegzéstől való félelem ilyenkor gyakori érzelemnek számítanak. Ön alakította az életüket, megfosztotta őket attól a képességüktől, hogy bízzanak az emberekben és kapcsolatokat alakítsanak ki. Néhányuknak sérült a mentális egészsége, és szenvednek a magány miatt. Továbbra is megkérdőjelezik saját ítélőképességüket. Nem bíznak a rendőrségben.

Már azelőtt kiszűrhették volna, hogy felvették

Azonban az ügy miatt nem csak az áldozatok érezhetik azt, hogy elvesztették a bizalmukat a rendőrségben. A nyomozás során az is kiderült, hogy az 1994-ben katonává váló Carrick már az ezredfordulón is a nyomozó hatóságok látókörébe került – még azelőtt, hogy rendőr lett volna. Egy volt partnere azzal vádolta meg, hogy erőszakos üzenetekkel akarta megakadályozni, hogy elhagyja, de egy betörési ügyben is megvádolták. Mindezek ellenére 2001-ben felvették a rendőrséghez.

Bár 2002-ben – amikor még próbaidőn volt – és 2004-ben is megvádolták a volt partnerei, ezeknek az ügyeknek a karrierjére nem volt hatása. Ahogy annak a 2009-es esetnek sem, amivel pont abban az évben kellett szembenéznie, amikor a rendőrség személy- és helyszínbiztosító különleges alakulatához került. A munkaköre miatt pedig a panaszok ellenére azt is engedélyezték neki, hogy szolgálaton kívül is lőfegyvert tarthasson magánál.

Rengetegen vannak, akik úgy gondolják, hogy David Carrick-et soha nem szabadott volna felvenni a rendőrséghez, hiszen már azelőtt is elég súlyos ügyei voltak, hogy jelentkezett volna a kötelékbe.

Ami a Sarah Everard-ügy okozta bizalomvesztés árnyékában nem mutat túl jól a reformokat ígérő londoni rendőrség számára.

A bántalmazó magatartás eszkalálódott, amit fel kellett volna ismerni. Nem gondolnám, hogy aki ilyen viselkedési mintát mutat, ma a londoni rendőrségnél dolgozhatna

– nyilatkozta a januári beismerő vallomás után Barbara Gray, a londoni rendőrség helyettes vezetője.

Gray szerint példa nélküli, hogy Carrick milyen sokáig követhetett el súlyos bűncselekményeket. „De sajnálatos módon nem ő az egyetlen tiszt, akit a közelmúltban súlyos szexuális bűncselekményekkel vádoltak meg” – folytatta a vezető, majd azt is megígérte, hogy az összes, londoni rendőr elleni bejelentést újra előveszik és megvizsgálják.

A tárgyalás előtt kiadott közleményében pedig még odáig is elment, hogy beismerte:

nem lett volna szabad David Carrick-et húsz évvel ezelőtt felvenniük rendőrnek.

De ez közel sem biztos, hogy elég, hiszen a szexuális erőszak áldozatai sok esetben a megbélyegzéstől és a sebek feltépésétől való félelmükben nem mernek a rendőrséghez fordulni. Főleg, ha az elkövető maga is rendőr. A szexuális ragadozó exrendőr beismerő vallomása után egy nap alatt összesen 700 bejelentés érkezett arra a névtelen forródrótra, ahol a rendőrök által elkövetett szexuális bűncselekmények áldozatainak a jelentkezését várják.

Ugyan az ítéletnek talán örülhetnek David Carrick áldozatai, azonban a hatóságok felemás bocsánatkérésével bizonyára nem elégedettek. Egyikük még azt is tervezi, hogy beperli a londoni rendőrséget, mert úgy érzi, a szexuális ragadozó exrendőrrel való kapcsolata tönkretette az életét, és azóta sem tud megbízni senkiben – ezért kártérítést követelne a főváros fegyveres testületétől.