Kill the Bill: azért tüntetnek a britek, hogy a jövőben is tüntethessenek

Európa egyes országaiban ezekben a hetekben is tömegek vonulnak az utcára tüntetni. A húsvéti hétvégén Stuttgartban volt a legnagyobb megmozdulás, több mint tízezer tüntető lepte el a város utcáit, hogy a járvány csillapítása érdekében bevezetett korlátozások ellen tiltakozzanak, de az elmúlt hetekben hasonló beszámolók érkeztek Hollandiából, Ausztriából és Svájcból is, március 15-én pedig Budapesten is volt hasonló demonstráció a Mi Hazánk Mozgalom szervezésében.

Ezek az események azonban eltörpülnek amellett, ami Nagy-Britanniában zajlik, nem kis részben azért, mert a briteket nem az elégtelen járványkezelés szólította utcára. Egy új törvénytervezet tartja lázban az országot, ami ellen már mozgalom is szerveződött, a Kill the Bill.

A tüntetéssorozat hetek óta zajlik Anglia és Wales városaiban, legutóbb a múlt szombaton csaptak össze a rendőrök a demonstrálókkal a londoni Parlament épülete előtt. A Guardian szerint a helyszínen volt a Munkáspárt több politikusa és a párt korábbi vezetője, Jeremy Corbyn is, aki szólt is ahhoz a több ezer emberhez, aki a Hyde Parktól vonult a törvényhozás épülete elé. London mellett Bristolban is aktívak a demonstrálók, ők a múlt hétvégén ötödik alkalommal mentek utcára, és érkeztek hírek megmozdulásokról Birmingham, Manchester, Newcastle, Brighton, Nottingham és Portsmouth városából is.

At least one officer has been injured after clashes between police and demonstrators at a “Kill the Bill” protest in central London.

Get the latest updates on this story: https://t.co/WmZ6bPYYnc pic.twitter.com/OLwRSVeUXe

— Sky News (@SkyNews) April 3, 2021