Három hadosztállyal támadnak az oroszok Luhanszk térségében

Legalább három hadosztály részvételével jelentős támadó hadműveleteket indítottak az oroszok Luhanszk térségében. Az Institute for the Study of War (ISW) nevű amerikai kutatóintézet szerint ezzel egy új általános offenzíva vette kezdetét.

Pár nappal ezelőtt Luhanszk megye ukrán kormányzója arról beszélt, hogy erősítést küldött Kelet-Ukrajnába Oroszország, amely vélhetően egy új offenzívát készít elő. – Azt látjuk, hogy egyre több orosz tartalékost telepítenek a térségbe, és egyre több felszerelést hoznak be… – nyilatkozta Szerhij Hajda.

NEW: Russian forces have regained the initiative in #Ukraine and have begun their next major offensive in #Luhansk Oblast. 🧵(1/8)https://t.co/RJk789ogNT pic.twitter.com/imKBU7d5Rq

— ISW (@TheStudyofWar) February 9, 2023