Így néz ki egy milliárdos oligarcha, akinél a házkutatást tartanak

Arról már beszámoltunk, hogy szerdán több ukrán politikusnál is házkutatást is tartottak korrupciógyanús ügyeik miatt, köztük a milliárdos oligarchánál, Ihor Kolomojszkijnál is. A házkutatás révén bepillantást nyerhettünk, hogy is néz ki egy mindig elegáns milliárdos üzletember, amikor otthon lazíthat: Kolomojszkij példul pont úgy, mint egy jó karban levő átlagnyugdíjas. A szürke mackó valóban kényelmes viselet, a felső alól kibuggyanó trikóval pedig még közelebbinek érezzük magunkhoz az egy milliárd dolláros sikkasztással vádolt pénzembert, aki egyébként Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közeli szövetségeseként tartották számon.

#Ukrainian media report on searches in the house of oligarch Ihor #Kolomoyskyy.

According to preliminary information, the searches are conducted by the SBU in connection with the case of fraud in the companies Ukrtatnafta and Ukrnafta. pic.twitter.com/1faUxoJleU

— NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2023