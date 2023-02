Beült a tankba a német védelmi miniszter, kipróbálta a Leopardot, mielőtt Ukrajnába küldik

A németek sokáig ódzkodtak, hogy tankokkal segítsék az ukrán haderőt az orosz csapatokkal vívott harcban, végül nagy nehezen beadták a derekukat a múlt héten. Most Boris Pistorius német védelmi miniszter saját maga ült be egy Leopard 2-be, hogy személyesen győződjön meg, hogy működik a világ legjobb tankjaként emlegetett páncélos jármű, amely hamarosan Ukrajnában fog harcolni.

The #German Defense Minister took a ride on a Leopard 2 tank before sending it to #Ukraine. pic.twitter.com/kPbkr0LORO

— NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2023