Tavaly minden eddiginél többen jelentkeztek a lengyel hadseregbe

Az Ukrajna elleni orosz agresszió következtében Lengyelországban megnőtt az érdeklődés a fegyveres erőknél való szolgálat iránt. A fegyveres erők tavaly 13 742 új hivatásos katonát tudtak toborozni – jelentette ki Lublinban pénteken Mariusz Blaszczak védelmi miniszter, aki szerint ez rekord a sorkatonai szolgálat eltörlése óta. Lengyelországban utoljára 2008-ban hívták be a sorkatonákat, és nem sokkal később felfüggesztették a kötelező katonai szolgálatot.

Blaszczak elmondta továbbá, hogy a lengyel fegyveres erők létszáma jelenleg 164 000 főt számlál, beleértve az önkéntes területvédelmi állomány 36 000 tagját is. A következő években a tervek szerint a lengyel hadsereg létszáma 250 000 hivatásos katonára és 50 000 önkéntesre nő majd, írja az ORF. Annak érdekében, hogy több polgárt vonzzon a fegyveres erőkhöz, Lengyelország önkéntes alapszintű katonai szolgálatot vezetett be. Tavaly ősz óta országos egynapos katonai kiképző tanfolyamokat is tartanak az érdeklődő polgárok számára. A lengyel hadsereg a haderőreformok következtében Európa egyik legnagyobb szárazföldi hadereje lesz majd.