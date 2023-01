Összeomlott egy lakóház Indiában, legalább három halott

Összeomlott egy lakóház az észak-indiai Luknóban kedden – írja a Reuters helyi rendőrségi tisztviselőkre hivatkozva. Az indiai média legalább három ember haláláról számolt be, de több mint húsz ember lehet a romok között. Az erről szóló felvételeken mindenütt téglából és betontömbökből álló kupacokat látni. A rendőrök és tűzoltók a törmelék alatt emberek után kutatnak.

A luknói rendőrség egyelőre nem tisztázta a halálos áldozatok számával kapcsolatos híreket. A The Hindu című lap azt írja, az indiai PTI hírügynökség megkérdezte a luknói kerületi elöljárót, hogy a házomlásnak van-e köze a kedden tapasztalt földrengéshez. Suryapal Gangwar erre úgy válaszolt:

Uttar Prades állam főminisztere utasítást adott ki, hogy biztosítsanak megfelelő ellátást a sérülteknek.

A házomlás következményeiről készült videók már a Twitteren is megjelentek:

🇮🇳 : 3 dead after apartment collapse in Lucknow, #India



Residential apartment collapses in India's northern city of Lucknow, more than two dozens feared trapped – local police pic.twitter.com/aIBZmdQAXV