Ügyvédje sem tudja, hol bujkál a kémkedésért elítélt Kovács Béla

A Blikk szerint a „KGBélaként” emlegetett volt EP-képviselő megúszhatja a börtönt.

Kovács Béla öt év fegyházbüntetést kapott az Európai Unió elleni kémkedésért. Költségvetési csalás miatt idehaza körözik, de ügyvédje sem tudja, hol lehet. A Blikknek Bólyai János azt mondta, érvényes megbízásuk dacára irodájukkal sem tartja a kapcsolatot, nem hallott felőle, telefonon sem beszéltek. A lap úgy értesült, a volt politikus orosz származású felesége az elmúlt időben többször járt Magyarországon, de az ügyvéd nem tudott erről, csak azt tudta megerősíteni, hogy egy Pilisben lévő ház most is a birtokukban van.

Az ügyvéd arról nem tud, hogy Kovács Bélának lenne orosz állampolgársága, de azt megerősítette, hogy védence több nyelven is jól beszél, Oroszországban is évekig élt, van rá lehetősége, hogy ott akár hosszabb távon is letelepedjen, akár hivatalosan is dolgozzon.

A kiadatástól gyakorlatilag nem kell tartania. Egy ország csak akkor adhat ki egy körözött állampolgárt, ha a terhére rótt bűncselekmény az adott országban is bűntettnek minősül. Kovács Bélát viszont az Európai Unió elleni kémkedés vádjával ítélték el, ami Magyarországon kívül egyetlen más országban sem bűncselekmény. Így nincs olyan állam, amely szabályosan kiadhatná

– tette hozzá. Azt, hogy Kovács Béla akár meg is úszhatja a börtönt, a lapnak megerősítette Anton Bendarzsevszkij, a poszt-szovjet térség szakértője, aki szerint Moszkva segíti azokat a külföldieket, akik támogatják politikáját, amire a legismertebb példa Edward Snowden esete. A szakértő szerint Kovács Béla esetleges letelepedése jogilag könnyen megoldható, ha úgy akarja Moszkva is. Egy éve a volt EP-képviselő a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy kiköltözött Moszkvába, ahol akkor egykori egyetemén oktatott nemzetközi kapcsolatokat.