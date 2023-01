Pazar lakoma várta Orbán Viktorékat a közös ima után

Lévai Anikót virágcsokorral fogadták.

A magyar kormányfő és felesége azután tértek be Róma Ostia negyedében egy elegáns étterembe, hogy lerótták kegyeletüket XVI. Benedek ravatalánál. Ezt a Telex írta meg a La Reubblica beszámolója alapján.

Orbán Viktorék a tengerpart egyik leghíresebb éttermében, a La Bussolában ebédeltek meg. Az Orbán Viktorról gyakran kritikusan író népszerű baloldali lap szerint a kormányfő (akit most az európai populizmus jelképének neveznek) katalán stílusú homárt, míg Lévai Anikó (akit az étterem tulajdonosai virágcsokorral fogadtak) articsókás polipot, halpástétomot evett. A miniszterelnöki párnak a magyar nagykövetség előző nap foglalt asztalt. Orbán Viktor a pazar ebéd után sétát tett a tenger mellett. „Jó Ostiában, a tenger gyönyörű” – mondta angolul a tulajdonosoknak, akiknek az étterme igen népszerű a diplomaták és politikusok között.

Az ebédről a Canale Dieci is beszámolt egy videóban, azt írták, a helyszínen a carabinierik diszkrét jelenléte is védőfüggönyt biztosított az illusztris vendégnek, aki készségesen eleget tett az őt felismerők szelfikérésének.

Ezen a kormányfő olaszul köszöni meg a kiszolgálást, majd azt mondja Lévai Anikónak: „kaptunk ajándékot is, látod?”. A Telex szúrta ki, hogy az étterem Instagramjára is kikerült egy képekből álló videós poszt, ezen az elfogyasztott ételek is látszanak.