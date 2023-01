Itt vannak a legfrissebb orosz veszteségek, bődületes nagyok a számok

760 orosz katona vesztette életét az év utolsó napján Ukrajnában, ami azt jelenti, hogy összesen 106.720 orosz egyenruhás halt meg február 24-e, azaz az orosz invázió kezdete óta az ukrán védelmi minisztérium számításai szerint. Tankokból 3031, páncélozott járműből 6084, tüzérségi egységből 2021 darab veszett oda az oroszoknak. 283 orosz harci gép, 269 helikopter és 16 hadihajó is megsemmisült a háborúban az ukránok szerint.

Az ukrán adatokat független forrásból lehetetlen ellenőrizni, de az kétségtelen, hogy hatalmas veszteségeket szenvedtek el az orosz erők a harcok során.

