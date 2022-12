95 éves korában meghalt XVI. Benedek pápa, írja a BBC. A Vatikán egyelőre annyit közölt, hogy XVI. Benedek szombaton délelőtt 9 óra 34 perckor hunyt el a Vatikánban, további információkat később közölnek.

Ferenc pápa szerdán arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak elődjéért, mert „nagyon beteg”. Később a Vatikán is megerősítette, hogy a pápa állapota „az elmúlt néhány órában rosszabbodott”. Hozzátették, hogy az orvosok állandó felügyelet alatt tartják a volt egyházfőt, illetve jelezték, hogy az állapotromlás az életkorának tudható be. Később egyébként arról számolt be a Vatikán, hogy bár továbbra is súlyos XVI. Benedek állapota, de sikerült stabilizálni.

Joseph Ratzinger áprilisban töltötte be 95. életévét. 2005-ben választották pápává, és a modern kor első egyházfője volt, aki lemondott 2013 februárjában. Lemondását a kora miatti fogyatkozó erejével indokolta. Júniusban ünnepelte pappá szentelése 70. évét.

Ferenc pápa megválasztását követően a saját magának kijelölt nyugalmazott pápa címmel visszaköltözött a Vatikánba, ahol azóta is a Mater Ecclesiae kolostorban él. A pápai állam területét nagyon ritkán hagyta el, utoljára 2020 júniusában, amikor testvére, Georg temetésére utazott – akkor mutatkozott utoljára a nyilvánosság előtt.

A Vatikán hivatalos YouTube-csatornája legutóbb nyáron osztott meg róla egy felvételt: ezen az látható, ahogy Benedeket meglátogatja Ferenc pápa, illetve vele tartanak az új bíborosok is.