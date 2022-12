Brit vezérkari főnök: folyamatos a kommunikáció Moszkvával, de még erőteljesebbé kellene tenni

A brit vezérkari főnök, Sir Tony Radakin tengernagy a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak adott interjúban elmondta: egész évben kapcsolatban állt Valerij Geraszimovval, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökével, annak ellenére is, hogy Nagy-Britannia és Oroszország viszonya évtizedek óta nem volt olyan rossz, mint most.

Mindig is mondtuk, hogy fenntartjuk a kommunikációt, de nem fedjük fel részletesen, hogy éppen miről tárgyaltunk

– mondta Radakin, hozzátéve, hogy Geraszimov nagyon jól tartja magát ehhez a megállapodáshoz. A tengernagy kijelentette azt is, hogy szeretné, ha ezek a megbeszélések még rendszeresebbé válnának, és ha a kétoldalú kommunikáció a mostaninál is erőteljesebb lenne, akkor is, ha e beszélgetések esetenként nehéznek bizonyulhatnak. Radakin kijelentette, hogy továbbra is vannak élő kapcsolatok Oroszországgal, a kérdés az, hogy miként lehet e kapcsolatokból a lehető legtöbbet kihozni.

A brit vezérkari főnök példaként felidézte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök milyen tiszteletteljes módon emlékezett meg II. Erzsébet királynő halála után a brit uralkodóról. A királynőt szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében érte a halál skóciai rezidenciáján, a Balmoral kastélyában. A halálhír után Putyin hivatalos nyilatkozatban fejezte ki részvétét a brit kormánynak és a néhai uralkodó családjának, köztük III. Károly királynak, II. Erzsébet királynő elsőszülött fiának, aki édesanyja halálának pillanatában lépett az Egyesült Királyság trónjára. A közvetlenül Károlynak címzett üzenetben az orosz elnök súlyos, pótolhatatlan veszteségnek nevezte II. Erzsébet halálát, bátorságot és kitartást kívánt az új királynak, aki megkért arra is, hogy tolmácsolja őszinte együttérzését a királyi családnak és Nagy-Britannia minden lakosának. A királynő temetési szertartására ugyanakkor a brit kormány az ukrajnai háború után elrendelt szankciók miatt nem küldött meghívót Putyinnak. Moszkva nem léptetett érvénybe szankciókat Radakin tengernagy ellen, így a brit vezérkari főnök könnyebben tud tárgyalni Geraszimovval, sőt el is látogathat Moszkvába.

Nemrégiben a NATO főtitkára is egyenes utalást tett arra, hogy véleménye szerint tárgyalásos módon lehet a legnagyobb eséllyel véget vetni az ukrajnai háborúnak. Jens Stoltenberg a Financial Times című londoni üzleti napilap által szervezett minapi virtuális politikai fórumon kijelentette:

Oroszország egyelőre nem mutatja a jelét annak, hogy bekapcsolódna egy olyan tárgyalási folyamatba, amely Ukrajna szuverenitásának és területi épségének tiszteletben tartásáról szólna.

Stoltenberg ugyanakkor hozzátette: a legtöbb háború, így a legnagyobb valószínűséggel a mostani ukrajnai háború is a tárgyalóasztalnál ér véget.