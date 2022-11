600 milliós órát villantott az ukrán háborúból hazatért 15 éves Kadirov-fiú

Egy közel másfél millió dollár értékű karórát szúrtak ki Ramzan Kadirov csecsen hadúr 15 éves fiának, Adam Kadirov csuklóján. A kis Kadirov egy gyémántokkal kirakott Audemars Piquet Royal Oak Offshore órát villantott, amikor egy barátjával pózolt egy fotón.

Adam Kadirov legutóbb akkor került be a hírekbe, amikor apja két másik fiatalkorú testvérével Ukrajnába küldte harcolni. A PR-ízű bevetésből több ukrán fogollyal tértek vissza, akiket személyesen apjuknak adtak át a csecsen fővárosban levő otthonuknál.

Kadyrov’s 15-year-old son wears a watch worth almost $1.5 million

The Audemars Piquet watch of the Royal Oak collection, which is visible on Adam Kadyrov’s hand, was identified by Anti-Corruption Foundation investigator Oleg Yemelyanov. The watch is encrusted with diamonds. pic.twitter.com/21dz0SiFv0

