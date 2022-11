Putyin: Lengyelország meg akarja szerezni Ukrajna egy részét

„Ismerjük a lengyel elit egy részének a »tengertől tengerig« tartó ország megteremtésére vonatkozó elképzeléseit. A második világháború előtt sokan beszéltek erről az elképzelésről. Most pedig Lengyelország és Ukrajna vezetőinek ölelkezését látjuk. De az ötlet él, nem tűnt el” – mondta Vlagyimir Putyin a RIA Novosztyi tudósítása szerint, amit a Mandiner szemlézett. Az orosz vezető közölte, „Ukrajnának vissza kellene adnia azokat a területeket, amelyeket 1939-ben vettek el Lengyelországtól”.

Putyin szerint szerint Varsóban is így gondolkodnak erről a kérdésről. Ugyanakkor a szovjet korszakban néhány orosz történelmi területet is átengedtek Ukrajnának, de ez az orosz elnök szerint önkéntes alapon történt. „Az említett területeket azonban Magyarország, Románia és Lengyelország is erőszakkal adta át, ezek teljesen különböző helyzetek, és ezen néhány embernek Ukrajnában el kellene gondolkodnia” – fogalmazott Putyin.