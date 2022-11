Makákók és vaddisznók uralják Fukusima tiltott zónáját

Tizenegy évvel ezelőtt katasztrofális baleset rázta meg Fukusimát, amely egy nukleáris bomba sokszorosának megfelelő sugárzással mérgezte meg a vidéket, és egy életre alkalmatlan területet hagyott maga után, most azonban úgy tűnik, hogy a természet utat tör magának. Az élővilág különleges alkalmazkodását egy tudósokból álló csapat vizsgálja, több száz kamerával és helyszíni felmérések segítségével kutatják a tiltott vidék élővilágát. Felfedezéseiket a Viasat Nature Fukushima – Természet a veszélyzónában című dokumentumfilmje mutatja be szombat este, amit a Hvg.hu már meg is tekinthetett.

A portál felidézi, hogy egy óriási földrengés 2011. március 11-én cunamit váltott ki Északkelet-Japánban, aminek hatására megsérült a daiicsi atomreaktor. Bár az emberek elmenekültek a területről, az élet megmaradt, pedig a sugárzási szint még egy évtizeddel később is minimum negyvenszerese a normálisnak. A környéken, ahol a Geiger-számláló elképesztő értékeket mutat, makákók élnek. A veszélyzónában ők most a főemlősök, és a fiatal egyedeket látva nem csupán élnek, de szaporodnak is. Mi több, még össze is fogtak más állatokkal: a pusztaságot a vaddisznók uralják, akik azokba a házakba is bejutottak, amelyek ajtaját a majmok nyitották ki – ezt is bemutatja a Viasat Nature dokumentumfilmje.

Az ott élő vaddisznók szemlátomást ellenállnak a mutációnak, pedig olyan gombákat fogyasztanak nagy mennyiségben, amelyek rengeteg sugárzást nyelnek el. A vaddisznók ennek ellenére egyelőre tünetmenetesek. Boncolással egybekötött kutatások adnak megfejtést a talányra: az állatok a mérget az izmaikban raktározzák el, amelyek természetes védőrendszert teremtenek. Ezek lassan osztódó szövetek, és képesek helyre hozni a DNS károkat, így a vaddisznók megvédhetik a jóval sérülékenyebb testrészeiket, elkerülhetik a rákosodást és folytathatják a szaporodást – írja a Hvg.hu.

