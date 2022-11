David Letterman vendége volt Zelenszkij

David Letterman amerikai talk show házigazda vendége volt Volodimir Zelenszkij. A műsorvezető Kijevben készített interjút az ukrán elnökkel.

A hírt a Netflix hozta nyilvánosságra, ugyanis Zelenszkij a streaming szolgáltató My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman (David Letterman: A következő vendégemet nem kell bemutatni) című műsorában lesz látható.

A Zelenszkijjel készült epizód még az idei évben feltűnik majd a Netflix kínálatában.

David Letterman recently traveled to Kyiv, Ukraine to interview President Volodymyr Zelenskyy for an upcoming episode of My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.

The standalone special will premiere later this year. pic.twitter.com/M8GlLE5vtT

