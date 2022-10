A kezdetektől ellenezzük az uniós energetikai szankciókat, mivel azok több kárt okoznak Európának, mint Oroszországnak. Úgy néz ki, erre Európa többi részén is kezdenek ráébredni”- írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerda reggel a Facebook-oldalán. Kovács Zoltán a közösségi oldalán megosztott egy képet is, amin az olvasható: „A németek 57 százaléka szerint a szankciók többet ártanak Németországnak, mint Oroszországnak.”

A bejegyzés alatt Kovács meg is osztotta a forrást, így hamar ki is derült, hogy Kovács az egyik legfontosabb adatot már elhallgatja. A kutatás szerint ugyan valóban a többség azt gondolja, hogy a szankciók többet ártanak Németországnak mint Oroszországnak, de az is kiderül belőle, hogy

a németek nagy többsége támogatja az orosz szankciókat.

Csak 30 százalék támogatja az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók enyhítését vagy a teljes feloldását. A németek többsége, 63 százaléka úgy véli, hogy az Oroszország elleni szankciókat változatlanul hagyni vagy szigorítani kell.