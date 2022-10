Scholz a a G7-országok találkozóját sürgeti, Kína a harcok deeszkalációjára szólított fel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy egyetértett Olaf Scholz német kancellárral a G7-országok sürgős találkozójának szükségességéről. Zelenszkij közölte, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel is egyeztetett.

– közölte az ukrán államfő.

Also had an urgent call with @EmmanuelMacron. We discussed the strengthening of our air defense, the need for a tough European and international reaction, as well as increased pressure on the Russian Federation. France stands with Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022