Hétfő hajnalban orosz rakéta csapódott be Zaporizzsja belvárosába, romba döntve egy többemeletes lakóépületet. A várost előző nap is lőtték az oroszok, akkor legalább 17-en haltak meg, és hetvenen megsebesültek, köztük 11 gyerek. – Összesen 43-an vesztették életüket Zaporizzsjában az elmúlt héten az orosz bombázások miatt – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.