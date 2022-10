Az amerikaiak szerint az oroszok egyelőre nem is tudnának bevetni atomfegyvert

Metin Aktas / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War szerint az orosz hadsereg a jelenlegi állapotában szinte bizonyosan képtelen lenne hatékonyan részt venni egy nukleáris háborúban, pedig a történelem során erre képezték ki az egységeit. „A kimerült szerződéses katonák, a sebtében mozgósított tartalékosok, a sorkatonák és a zsoldosok kaotikus halmaza – ebből állnak jelenleg az orosz szárazföldi erők – nem működnének nukleáris környezetben” – írták.

Az orosz taktikai nukleáris fegyverek által érintett területek ugyanis járhatatlanná válnának az oroszok számára, így saját maguk akadályoznák meg az orosz előretörést.

Ukrajna harctéri sikerei feldühítették Putyin szövetségeseit, például Ramzan Kadirovot , az orosz déli csecsenföldi régió vezetőjét, aki szerint Moszkvának „drasztikusabb intézkedéseket” kellene tennie, beleértve „a nukleáris fegyverek alkalmazását”. Más vezető tisztségviselők, például Dmitrij Medvegyev volt elnök is azt javasolta, hogy Oroszországnak atomfegyverhez kellene nyúlnia. (Guardian)